В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.
Об этом сообщается в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, переданном УНИАН.
"В апреле экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua зафиксировал падение средней заработной платы на 10% по сравнению с довоенным периодом. В мае в большинстве профессиональных сфер продолжилось снижение зарплат до критически низкого уровня. Июнь показал условную стабилизацию зарплат. В большинстве профессиональных сфер зарплаты прекратили снижение, но и значительного роста не происходит", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средняя заработная плата в июне во всех открытых вакансиях на кадровом портале составляет 20,1 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты, как и всегда, предлагают ИТ-шникам, руководителям и в сфере консалтинг. Однако, сравнивая с предыдущим месяцем, в июне в вакансиях этих профессиональных сфер предлагают более низкие зарплаты. ИТ-шникам предлагают в среднем 70,9 тыс. грн, руководителям – 45,3 тыс. грн.
В сфере консалтинг средняя зарплата снизилась почти вдвое, по сравнению с маем, и составила 33 тыс. грн.
Вместе с тем в июне появились предложения работы с высокими зарплатами в таких профессиональных сферах как строительство и недвижимость, управление персоналом, добыча сырья.
"Рынок недвижимости в крупных городах начал оживать, работодатели этой сферы начали публиковать вакансии для менеджеров по аренде и продаже недвижимости. За счет зарплат, которые им предлагают, несколько повысилась средняя зарплата в сфере строительства и недвижимости, что позволило этой профессиональной области попасть в топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами", - сообщили аналитики.
С началом лета работодатели несколько снизили предлагаемые зарплаты кандидатам на вакансии в сфере маркетинг, реклама и PR. Несмотря на то, что эти специалисты являются одними из самых востребованных, а средняя зарплата в вакансиях для них не снижалась с начала войны, в июне им предлагают гораздо более низкую ежемесячную компенсацию. Средняя заработная плата в сфере маркетинг, реклама и PR в открытых вакансиях составляет 19,4 тыс. грн.
Снизилась и средняя зарплата у открытых вакансиях для рабочего персонала (с 14,4 тыс. грн в мае до 13,7 тыс. грн в июне), охранников (с 17,1 тыс. в мае до 10,9 тыс. грн в июне) и для студентов и специалистов, которые только начинают карьерный путь (с 12,6 тыс. грн в мае до 8,6 тыс. грн).
Ранее сообщалось, что спрос на рабочие специальности становится все более ощутимым на украинском рынке труда - в июне количество вакансий в этой сфере возросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.
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