Сальвадор первым в мире узаконил биткоин в качестве средства платежа.

Парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством.

Об этом сообщает CoinDesk.

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Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались.

Сообщается, что президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «немедленно».

Таким образом, принятие биткоинов к оплате станет обязательным. Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США.

Для создания инфраструктуры под платежи в биткоинах будет отведено 90 дней.

По словам Букеле, закон обяжет все предприятия принимать биткоин для оплаты товаров или услуг. В то же время правительство будет выступать в качестве опоры для организаций, которые не желают брать на себя риск из-за нестабильного курса криптовалюты.

В ближайшие дни чиновники из правительства Сальвадора встретятся с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить ситуацию.

Легализация биткоина

6 июня 2021 года стало известно о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина. Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко