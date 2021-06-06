Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.

Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты конференции Bitcoin 2021 в Майами.

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По его мнению, это поможет людям «за пределами формальной экономики» получить доступ к финансам.

«В краткосрочной перспективе это позволит создать рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансам тысячам людей за пределами формальной экономики», - сказал Букеле.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко