Такую возможность предприятия предоставили из-за кибератаки со стороны РФ на государственные реестры Украины.

В связи с кибератакой на государственные реестры Украины правительство продлит сроки подтверждения предприятия критичности и перебронирования работников до 31 марта вместо конца февраля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина. Год 2025".

"В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой и более 20 дней не было доступа, мы уже в принципе проговорили, что до 31 марта на один месяц продлим эту возможность. Потому что у нас действительно почти месяц выпал из-за форс-мажорных обстоятельств - атаку врага", - сказал он.

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Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко перед этим отметила, что возможности продления этого срока обсуждаются на уровне премьер-министра для того, чтобы предприятия, которые действительно подпадают под критерии критичности - по объему доходов, заработной плате, которая должна быть не менее 20 тысяч гривень, по объему экспортной выручки - имели возможность забронировать часть работников.

"Потому что на самом деле мы нашли определенный баланс с бронированием, и это позволяет бизнесу, который действительно работает и платит налоги, иметь возможность бронировать до 50% от численности. Такой бизнес делает свои взносы в госбюджет и дает возможность нам обеспечивать сектор безопасности и обороны", - сказала Свириденко.

Бронирование работников в Украине - последние новости

В декабре 2024 года Кабинет Министров принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. До 28 февраля украинские предприятия должны были подтвердить свой статус критического в соответствии с обновленными критериями, а дальше перебронировать своих работников.

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине от мобилизации забронировано более 900 тысяч человек.

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