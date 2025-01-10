'Приемлемая цифра': Шмыгаль назвал количество забронированных от мобилизации в Украине

Предусмотрено бронирование не только работников газовой отрасли, но и ремонтных бригад облгазов.

В Украине от мобилизации забронировано более 900 тысяч человек. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точную цифру, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тысяч человек. Это приемлемая цифра. Она зафиксирована уже в течение длительного времени и никак не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Минобороны", - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, в Украине газовики забронированы от мобилизации. "У нас газовики забронированы. Сегодня правительством внесено соответствующее решение - правительство отдельно сверх нормы бронирует ремонтные бригады облгазов. Это решение правительством было принято еще на прошлой неделе, но сегодня будет реализовано", - подчеркнул он.

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Мобилизация в Украине - бронирование работников

Как сообщал УНИАН, в декабре Кабмин принял решение о продлении брони для работников на один месяц, но не дольше, чем до 28 февраля. Это решение было принято на фоне кибератаки на украинские госреестры.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Александр Федиенко напомнил, что все забронированные военнообязанные находятся на учете ТЦК, поэтому государство имеет право их можно мобилизовать.

По его словам, после 28 февраля определенное количество забронированных военнообязанных будут мобилизованы в ряды ВСУ и других формирований.

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