Меткомбинат имени Ильича получил сертификат по безопасности и охране труда от независимых аудиторов.

Металлургический комбинат имени Ильича, входящий в состав Группы компаний «Метинвест», получил сертификат, подтверждающий соответствие предприятия международным стандартам Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001, который будет действовать три года.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу компании, сертификационный аудит на меткомбинате проводили официальные представители группы компаний TÜV SÜD в Украине ООО «Технические и управленческие услуги».

«Жизнь и здоровье сотрудников – это главная ценность для нас. Для того, чтобы построить риск-ориентированное предприятие необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять новые технологии, направленные на предотвращение или уменьшение нежелательного влияния опасных факторов на каждом этапе производства. Только системный подход – залог успешной работы предприятия и безопасности сотрудников. Аудиторы в очередной раз высоко оценили уровень организации в области охраны здоровья и безопасности труда на комбинате. Правильность наших действий подтверждена сертификатом независимого аудита», – рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии меткомбината имени Ильича Олег Астафьев.

Отметим, это уже не первое признание достижений «Метинвеста» международными экспертами. Так, в 2020 году ведущее независимое агентство исследований, рейтингов и данных Sustainalytics впервые оценило украинский металлургический гигант на риски в области экологии, соцполитики и корпоративного управления. В результате аудита «Метинвест» получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами. Также было оценено корпоративное управление компании и отмечено ее следование высоким стандартам бизнес-этики.

При этом «Метинвест» вошел в топ-10 престижного рейтинга Sustainalytics, в который попали среди 140 мировых металлургических компаний.

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Автор: УНИАН