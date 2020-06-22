«Метинвест» обогнал в рейтинге таких гигантов как ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel и POSCO.

Ведущее мировое агентство "Sustainalytics" провело комплексную оценку эффективности деятельности в области экологии и социальной политики. По ее итогам украинский"Метинвест" занял в сравнительном рейтинге 9-е место среди 140 мировых металлургических Компаний.

Об этом в своем Facebook написал блогер Михаил Шнайдер, который решил обсудить недавние успехи Украины.

«Это место выше, на секундочку, чем у таких мировых гигантов как ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel и POSCO. И да, можно сколько угодно кричать, что это холдинг Ахметова, а еще громче рассказывать под выборы о сверхприбылях, влиянии на экологию, однако факт остается Фактом. Успех этой компании - это дополнительная капитализация нашей страны в целом», - отмечает он.

«Ведь высокие оценки за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность даются не просто так, особенно в таких авторитетных системах Оценки. Это ключевые маркеры деятельности любого бизнеса мирового уровня, и ими никто никогда не торгует», - подчеркнул блогер.

Шнайдер обратил внимание и на другие экономические успехи Украины. К примеру, украинские порты, несмотря на резкое падение деловой активности и последствия пандемии, умудрились увеличить перевалку грузов на 10%.Больше того, Украина стала единственным государством в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии Коронавируса.

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