Задержанный сейчас находится под стражей без права на залог.

Служба безопасности Украины задержала бывшего главу военно-врачебной комиссии Черниговщины, изъяв во время обысков у него почти миллион долларов.

Как сообщает СБУ, задержанный за деньги обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины. Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВВК и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления бывшего чиновника и задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

"Во время обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста", - проинформировали в спецслужбе.

Его подозревают в получении взяток, препятствовании деятельности ВСУ и в незаконной переправке лиц за границу.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Также устанавливаются и другие участники коррупционной схемы. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Харькове начальник военкомата и глава ВЛК зарабатывали на уклонистах - детали

В октябре прошлого года СБУ разоблачила начальника военкомата и главу ВВК одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова, которые за деньги способствовали мужчинам призывного возраста в уклонении от мобилизации и выезде за границу.

За деньги они помогали пройти военно-врачебную комиссию и получить документы о непригодности к военной службе. После этого мужчины могли беспрепятственно пересекать границу. Стоимость таких услуг достигала 8 тыс. долларов. Этим воспользовались более 200 человек.

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