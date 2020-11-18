За последний день его состояние выросло почти на $8 миллиардов.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

За последний день его состояние выросло на $7,61 млрд — до $110 млрд. С начала года оно увеличилось на $82,2 млрд.

Состояние Маска резко выросло на фоне подорожания акций компании Tesla в связи с тем, что 21 декабря ее включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. Во вторник акции Tesla выросли на 8,21% - до $441,61 за акцию. Капитализация компании составляет $418,6 млрд.

В результате Илон Маск обогнал в рейтинге богатейших людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Его состояние оценивается в $104 млрд.

Первые места в рейтинге занимают глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) и один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд).

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН