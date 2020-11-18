Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.
Об этом сообщает Bloomberg.
За последний день его состояние выросло на $7,61 млрд — до $110 млрд. С начала года оно увеличилось на $82,2 млрд.
Состояние Маска резко выросло на фоне подорожания акций компании Tesla в связи с тем, что 21 декабря ее включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. Во вторник акции Tesla выросли на 8,21% - до $441,61 за акцию. Капитализация компании составляет $418,6 млрд.
В результате Илон Маск обогнал в рейтинге богатейших людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Его состояние оценивается в $104 млрд.
Первые места в рейтинге занимают глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) и один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд).
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
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