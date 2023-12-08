Депутат отметил, что нынешняя ситуация стала следствием некачественно выполненных проектных и строительных работ.

К критическому состоянию конструкций и необходимости срочного ремонта на части "синей" ветки метро привело некачественное строительство, которое осуществлялось во времена Януковича. Сейчас из-за пиара Януковича с Азаровым будут страдать киевляне и городской бюджет. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Астанавитесь! (с) Вижу, несется по метро. Просто напомню: станции метрополитена, которые только что закрыли на ремонт, десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров. Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать быстрый результат – срочно открывать станции метро. И пофигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать. Сейчас из-за пиара Януковича с Азировым будут страдать киевляне и городской бюджет. Но починим. Будет работать", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что нынешняя ситуация стала следствием некачественно выполненных проектных и строительных работ.

Видео дня

"Жажда быстрого результата, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций. На бумаге, вероятно, все было хорошо, но мы же понимаем, что главное было отчитаться", - подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, чтобы понять реальное состояние конструкций метрополитена, будет проведена экспертиза.

"Насколько там начудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции, будем знать только по результатам экспертизы", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано по соображениям безопасности пассажиров из-за подтопления тоннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена курсируют между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".