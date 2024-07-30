По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест, сейчас доля женщин в найме персонала составляет почти 30%.

Компания Метинвест испытывает нехватку специалистов на мужские профессии, поэтому переучивает женщин - в компании уже есть целая бригада женщин, которая работает операторами подземного оборудования на шахте в Покровске. Однако для того, чтобы привлечь больше женщин, государство должно развивать безопасную инфраструктуру для детей. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук на форуме HR DAYS, который прошел в Киеве.

По ее словам, сейчас доля женщин в найме персонала составляет почти 30%.

"Такого до войны не было, в основном были мужчины. Сейчас женщин больше. Но, чтобы иметь возможность нанимать больше женщин, в городах должна быть инфраструктура и школы с укрытиями для безопасности детей", - говорит Петрук.

Видео дня

Она также добавила, что Министерство образования должно задуматься над программами, которые будут гарантировать гибкий переход от обучения, которое дети проходят за рубежом, к украинской учебной программе.

Петрук уточнила: сейчас каждый шестой сотрудник Метинвеста защищает страну в ВСУ, а дефицит персонала в компании составляет почти 4 тысячи человек. Поэтому компания прилагает усилия, чтобы обеспечить возвращение ветеранов на свои рабочие места.

"Наши ветераны и ветеранки знают, что компания заботится об их семьях. Они знают, что есть программы переобучения. Мы оказываем помощь на лечение, на восстановление жилья, а также поддерживаем семьи погибших. Вместе с компанией Wellbeing уже три года продолжаем работу сервиса психологической поддержки "Метинвест - вместе". При этом компания поддерживает не только семьи мобилизованных сотрудников, а детей, жен и родителей работников группы", - говорит Петрук.

Напомним, ранее компания Метинвест попала в пятерку лучших работодателей Украины. Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях - социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации. Так, желание получить высшее образование в университете Метинвест Политехника в этом году выразили более 15 ветеранов.