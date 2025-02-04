Интерес для зарубежных инвесторов представляют такие стратегические ископаемые, как никель, литий титан и кобальт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для получения дальнейшей помощи от США Украина должна предоставить доступ к полезным ископаемым, которые используют в электронных приборах, зажигательных смесях, ядерной технике, а также как катализаторы. Об этом говорится в заметке Центра экономической стратегии.

"Мировое производство редкоземельных элементов (скандий, иттрий, лантан и элементы-лантаноиды), составляет лишь 354 тыс. т, из которых 68% приходится на Китай, 12% – на США и 5% – на Австралию. Запасы этих элементов оцениваются в 110 млн т, из них на Китай приходится 44 млн т, на Вьетнам – 22 млн т, на Бразилию – 21 млн т, на Индию – 7 млн т, на Австралию – 6 млн т, на другие страны – 10 млн т", – рассказал старший экономист ЦЭС Владимир Ланда.

Отмечается, что Украина имеет очень ограниченные залежи отдельных редкоземельных элементов. Известно, что часть из них находится на временно оккупированных территориях, однако точные данные об этих элементах составляют государственную тайну.

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Поэтому, по словам специалистов, реальный интерес для зарубежных инвесторов представляют другие стратегические ископаемые, запасы которых имеет Украина. Прежде всего речь идет о титане (используют в машиностроении и производстве красок и пластмасс), литий (аккумуляторные батареи, стекло, керамика) и никель.

Титан

Украина имеет около 1% мировых запасов (8 млн т) и до полномасштабного вторжения обеспечивала 6-7% мировой добычи титановых руд и производства титановых концентратов. В 2024 году Украина существенно сократила производство титана – до 120 тыс. т ильменитового и 10 тыс. т рутилового концентрата. Крупнейший производитель титана в Украине, Объединенная горно-химическая компания (UMCC-Titanuim) был приватизирован в 2024 году за почти 4 млрд грн.

Литий

Официально запасы лития составляют государственную тайну, неофициально – оцениваются в 500 тыс. т. Это менее 2% мировых резервов, но значительные залежи по меркам европейских стран. Украинские запасы чаще всего считаются вторыми в Европе по объему после Германии. Месторождение Крутая Балка находится в оккупации, Шевченковское – на линии фронта, остальные месторождения расположены в относительно безопасной Кировоградской области. Украина пока не добывает литий.

Никель и кобальт

Подтвержденные запасы никеля в Украине оцениваются в 215 тыс. т – при общемировых запасах 58 млн т. Кроме того никелевые руды содержат кобальт, которого в Украине по разным оценкам до 100 тыс. т, или чуть менее 1% мировых запасов.

Эти металлы считаются критическим сырьем и представляют большой интерес для промышленности как США, так и ЕС.

"Привлечение иностранных инвесторов к разработке критически важных полезных ископаемых позволит интегрировать Украину в производственные цепочки", – отметили в ЦЭС.

Интерес Трампа к украинским полезным ископаемым

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине обменять полезные ископаемые на помощь. В Офисе президента Украины сказали, что такой пункт есть в "плане победы" Владимира Зеленского, а украинский лидер уже обсуждал этот вопрос с Трампом осенью 2024 года.

Как пишет Financial Times, предложение соответствует стратегии, которую Украина разрабатывает для углубления связей с администрацией Трампа, предоставляя США доступ к критически важным минералов, используемых в высокотехнологичных отраслях.

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