Киев отметил необходимость защиты этих ресурсов от России и Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку, предоставляющую США доступ к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую помощь Киеву, который изо всех сил пытается остановить вторжение России.

Как пишет Financial Times, предложение соответствует стратегии, которую Украина разрабатывает для углубления связей с администрацией Трампа, предоставляя США доступ к критически важным минералам, используемым в высокотехнологичных отраслях.

Выступая в Белом доме, Трамп повторил жалобы на то, что Вашингтон оказал Украине большую поддержку, чем ее европейские союзники.

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"Мы хотим заключить сделку, по которой они будут защищать то, что мы им даем, с помощью своих редкоземельных металлов и других вещей", - сказал он об Украине.

Трамп предположил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского открыто для этого. Он добавил:

"Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть замечательные редкоземельные металлы. И я хочу обеспечить безопасность редкоземельных металлов, и они готовы это сделать".

Человек, близкий к Зеленскому, сообщил, что замечания Трампа "похоже, соответствуют "плану победы", представленному ему осенью". Он сказал, что Украина предложила Трампу "особые условия" сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана.

"Конечно, мы готовы работать с Америкой", - добавил чиновник.

Отмечается, что Украина обладает огромными запасами титана, железной руды и угля, а также около 500 000 тонн неиспользованного лития, общая стоимость которых оценивается в десятки триллионов долларов.

"Контроль над минеральными ресурсами стал частью войны", - сказал Мустафа Найем, бывший глава государственного агентства Украины по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Страна борется не только за свою территорию, добавил он, "но и за право управлять своим стратегическим богатством, что может стать решающим фактором в ее восстановлении".

Как пишет The New York Times, реагируя на заявление Трампа, высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами, если США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы эти ресурсы не попали в руки России.

Стоит отметить, что в Украине практически нет редкоземельных металлов. Согласно Википедии, редкоземе́льные элеме́нты - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Предложение Трампа о редкоземельных металлах

Идея о совместной добыче этих металлов фигурировала в "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского. По словам источника в Офисе президента, этот вопрос лидер Украины обсуждал с Трампом еще осенью.

Собеседник рассказал, что для того, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов Украины от РФ, сначала необходимы гарантии безопасности.

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