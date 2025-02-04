Отмечается, что особый интерес для Трампа, вероятно, представляют перспективные запасы лития в Украине.

Украина приветствует предложение президента США Дональда Трампа о своих полезных ископаемых в обмен на военную поддержку. Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, администрация президента Украины Владимира Зеленского "готова подписать документы о совместных соглашениях" и что "стратегические интересы США в Украине являются ключевым компонентом" безопасности Украины в будущем.

"Поскольку после избрания Трампа поддержка США Украины оказалась под вопросом, чиновники в Киеве расценили интерес Трампа к украинским ресурсам как позитивное событие, которое может заставить его инвестировать в будущее страны", - говорится в публикации.

При этом указывается, что Зеленский впервые предложил предоставить Соединенным Штатам материалы во время своей встречи с Трампом перед ноябрьскими выборами.

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По словам источника издания, учитывая то, что многие минералы Украины сосредоточены на востоке страны, где Россия оккупировала большую часть территории и продолжает набирать силу, Трамп может быть более заинтересован в том, чтобы помочь Украине.

Отмечается, что особый интерес для Трампа, вероятно, представляют перспективные запасы лития в Украине, который используется в микрочипах и электромобильной промышленности. Сколько именно минеральных ресурсов есть у Украины, остается загадкой. Украинский чиновник признал, что оценки устарели и что необходимо провести новые исследования в соответствии с международными стандартами.

Европейский дипломат также на условиях анонимности отметил, что Киев обсудил со своими союзниками возможность использования доходов от этих ресурсов для реконструкции, а не просто "для передачи их другому государству или обмена на оружие".

По его словам, жизнеспособность предложения Трампа может зависеть "от того, что именно он имел в виду":

"В настоящее время мы находимся в процессе выяснения того, что является техникой ведения переговоров и что подразумевается буквально".

Полезные ископаемые Украины в обмен на помощь - что сообщалось

Напомним, как писали в Financial Times, Дональд Трамп заявил о сделке, предполагающей доступ США к ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую помощь Киеву:

"Мы хотим заключить сделку, по которой они будут защищать то, что мы им даем, с помощью своих металлов и других вещей".

Отмечалось, что данное предложение соответствует стратегии, которую Украина разрабатывает для углубления связей с администрацией Трампа, предоставляя США доступ к критически важным минералам, используемым в высокотехнологичных отраслях.

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