Для того, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов Украины от РФ, сначала необходимы гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине обменять редкоземельные металлы на помощь от США. Идея о совместной добыче этих металлов фигурировала в "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил "РБК-Украина" источник в Офисе президента. По словам собеседника издания, этот вопрос лидер Украины обсуждал с Трампом еще осенью.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", – заявил источник журналистов.

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Собеседник также добавил, что для того, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов Украины от РФ, сначала необходимы гарантии безопасности.

Помощь США для Украины

Агентство Reuters сообщило, что после короткой паузы США возобновили поставки военной помощи Украине. Официально администрация Дональда Трампа не сообщала о приостановлении поставок.

Ранее Reuters также заявило, что в 2024 году Украина получила от США только половину обещанной за год военной помощи и около 30% обещанной бронированной техники. Задержки в поставках оружия приходятся на последние месяцы каденции Байдена. Именно тогда Украина потеряла почти всю территорию, которую освободила во время контрнаступления 2023 года.

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