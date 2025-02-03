Трамп возмутился тем, что Европа не предоставляет Украине такого же объема военной помощи, как США.

Президент США Дональд Трамп хочет предложить Украине сделку о предоставлении военной помощи в обмен на редкоземельные металлы страны. Также он обвинил Европу в том, что она не предоставляет достаточно помощи Киеву. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы сказали Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы и мы хотим получить гарантии за то, что мы даем. Мы даем им деньги и оружие... Поэтому мы хотим заключить с Украиной сделку, чтобы они могли обеспечить нам поставки своих редких металлов", - сказал он.

Трамп также возмутился тем, что Европа не предоставляет Украине такого же объема военной помощи, как Штаты.

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"Нас разделяет океан... Для них это важнее, чем для нас. Но они значительно отстают от нас в финансировании. Они должны платить по крайней мере наравне", - добавил он.

Напомним, что совместная разработка месторождений редкоземельных металлов была частью плана президента Украины Владимира Зеленского, который был предложен избранному президенту США осенью 2024 года. Речь, в частности, шла о совместной разработке месторождений лития и титана.

Защита редкоземельных металлов Украины

Напомним, что осенью 2024 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что План победы содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в нашей стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала. По его словам, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей РФ в этой войне.

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