Сейчас общественно полезные работы проводятся в девяти областях. На сегодня за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено уже 3314 безработных в девяти регионах.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на замминистра Татьяну Бережную, среди этих людей почти в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают в основном в маленьких городах, немного реже – в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.

"Мы привлекаем людей, которые временно утратили работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ не менее 6700 грн. На сегодня 3314 безработных уже выполняют такие работы в девяти областях", - сказала Бережная.

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"И, что важно, до того, как они присоединились к выполнению общественно полезных работ, они длительное время были безработными – центр занятости искал им работу в среднем более 4 месяцев. Поэтому их участие в "Армии восстановления" предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем среднее пособие по безработице", - рассказала заместитель министра.

В настоящее время общественно полезные работы проводятся в девяти областях – Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ривненской, Запорожской, Житомирской, Волынской. Больше всего безработных привлечено в Киевской области – 770 человек, Сумской – 739 человек, Полтавской – 697 человек.

По словам Бережной, на сегодня за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн. Она также сообщила, что проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

"Армия восстановления":

25 октября 2022 года в Минэкономики проинформировали, что безработных будут привлекать к "Армии восстановления", они будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6,7 тыс. грн.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек, заготовке дров для населения, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия и тому подобное.

Работа во время войны:

21 апреля 2022 год в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По оценкам МОТ, в Украине занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендовали 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

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