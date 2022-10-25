В Украине по итогам года ожидается высокий уровень безработицы – около 30%.

В Украине безработные смогут присоединиться к Армии восстановления страны, которая будет работать над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций или заниматься работой оборонного характера.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам главы Минэкономики и первого вице-премьера Юлии Свириденко, из-за полномасштабной войны в Украине по итогам года ожидается высокий уровень безработицы – около 30%.

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"Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодня у нас есть две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут приобщиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен", – отметила Свириденко.

Так, безработных смогут привлекать к следующим работам:

укрепление блокпостов, вырубка деревьев для окопов;

заготовка дров для военных и мирных жителей;

разбор завалов и восстановление домов и других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автодорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвалов в многоэтажках и школах под укрытия;

ремонт в помещениях социальной сферы;

помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Отмечается, что соответствующие работы будет организовывать военное командование вместе с ОВА. К Армии восстановления Украины смогут присоединиться зарегистрированные безработные и ВПЛ, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья.

С участниками Армии восстановления Украины будут заключать контракты в соответствии с трудовым кодексом. В Минэкономики добавили, что такие работы уже начались в Сумской и Черниговской областях.

Безработица в Украине

По данным Государственного центра занятости, по состоянию на начало октября 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 260 тысяч безработных.

По состоянию на конец июля 2022 года уровень безработицы в Украине составлял рекордные 35%. В НБУ объяснили такой показатель тем, что значительная часть украинцев потеряла работу из-за глубокого спада экономической активности и миграции.

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