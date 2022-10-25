В Украине безработные смогут присоединиться к Армии восстановления страны, которая будет работать над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций или заниматься работой оборонного характера.
Об этом сообщает Министерство экономики.
По словам главы Минэкономики и первого вице-премьера Юлии Свириденко, из-за полномасштабной войны в Украине по итогам года ожидается высокий уровень безработицы – около 30%.
"Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодня у нас есть две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут приобщиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен", – отметила Свириденко.
Так, безработных смогут привлекать к следующим работам:
- укрепление блокпостов, вырубка деревьев для окопов;
- заготовка дров для военных и мирных жителей;
- разбор завалов и восстановление домов и других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
- укрепление дамб;
- расчистка автодорог от завалов;
- разгрузка гуманитарной помощи;
- обустройство подвалов в многоэтажках и школах под укрытия;
- ремонт в помещениях социальной сферы;
- помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.
Отмечается, что соответствующие работы будет организовывать военное командование вместе с ОВА. К Армии восстановления Украины смогут присоединиться зарегистрированные безработные и ВПЛ, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья.
С участниками Армии восстановления Украины будут заключать контракты в соответствии с трудовым кодексом. В Минэкономики добавили, что такие работы уже начались в Сумской и Черниговской областях.
Безработица в Украине
По данным Государственного центра занятости, по состоянию на начало октября 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 260 тысяч безработных.
По состоянию на конец июля 2022 года уровень безработицы в Украине составлял рекордные 35%. В НБУ объяснили такой показатель тем, что значительная часть украинцев потеряла работу из-за глубокого спада экономической активности и миграции.