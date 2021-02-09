Начальная цена лота - 220 миллионов гривень.

Исправительный центр в поселке Коцюбинское, который находится всего в 2 километрах от Киева, будет выставлен на аукцион. Начальная цена лота - 220 миллионов гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Заведение уже два года стоит законсервированным, ежегодно на его содержание государство тратило 3 миллиона гривень.

Как говорится в сюжете, кто станет будущим владельцем этой тюрьмы, решат на аукционе.

Общая площадь объекта составляет около 8 гектаров.

Продажа тюрем в Украине

6 августа 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются.

По его словам, скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут ликвидированы.

При этом министр отметил, что продажа тюрем не означает, что осужденных будут отпускать на свободу. «Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа», - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять «замороженные» тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.

30 декабря 2020 года Малюська заявил о том, что в Украине в 2021 году планируют провести приватизацию не менее 4-х тюрем.

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Автор: УНИАН