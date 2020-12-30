В следующем году также может появиться «Рейтинг тюрем» в Украине.

В Украине в следующем году планируют провести приватизацию не менее 4-х тюрем.

Читайте такжеМинистр культуры призвал украинцев спасать кинотеатрыОб этом сообщается на официальной странице Министерства юстиции Украины в Facebook со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську.

Он проинформировал о планах работы ведомства в следующем году.

«В 2021 году ожидайте: приватизацию не менее четырех тюрем; публикацию комплексного «Рейтинга тюрем»; открытие новых объектов тюремной инфраструктуры; начала строительства новых следственных изоляторов».

Кроме того, по словам Малюська, ожидается принятие законов, которые «полностью изменят систему уголовных наказаний».

Министр отнес к неудачам то, что «не смогли перейти к активной фазе «Большой распродажи тюрем».

«На пути стали многочисленные бюрократические препятствия. Но в конце концов, с утверждением государственного бюджета на 2021 год, появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации», - прокомментировал он.

Продажа тюрем в Украине

6 августа Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются.

По его словам, скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут ликвидированы.

При этом министр отметил, что продажа тюрем не означает, что осужденных будут отпускать на свободу. «Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа», - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять «замороженные» тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая