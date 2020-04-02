В Украине запустили портал электронных госуслуг "Дія"

На портале можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - открыть ФЛП.

Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба министерства на своем Telegram-канале.

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Согласно сообщению, на портале «Дія» можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – открыть ФОП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и его закрытия, все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

Как сообщила пресс-служба Минцифры, в электронном кабинете гражданина на портале «Дія» уже доступны водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, а в будущем там еще будут цифровые внутренний паспорт гражданина и биометрический загранпаспорт.

Министерство сообщает, что для получения услуги на портале «Дія» необходимо иметь электронную подпись или авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

Отмечается, что на создание портала не были использованы бюджетные средства. На все расходы по разработке, дизайну и защите портала средства привлечены международными донорами и партнерами Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Министерство цифровой трансформации открыло регистрацию на бета-тестирование цифровых биометрических заграничных паспортов и внутренних ID-карт в приложении для оцифрованных документов «Дія».

Более 10 млн клиентов крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» теперь могут авторизоваться в приложении для оцифрованных документов «Дія» без необходимости устанавливать программу интернет-банкинга Privat24.

В начале марта Министерство цифровой трансформации Украины подключило портал «Дія» к государственным реестрам бизнеса, недвижимости, транспортных средств и земли, информацию из которых теперь можно получить в электронном кабинете гражданина.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія". На старте оно дало возможность пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства через смартфон. В дальнейшем его функционал будут расширять.