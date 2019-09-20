В Киевской области открылся инновационный завод по производству препаратов из плазмы крови

Украинские препараты из плазмы крови смогут полностью покрыть потребность страны и будут в несколько раз дешевле импортных аналогов.

В городе Белая Церковь Киевской области открылся завод-фракционатор по производству из плазмы крови жизненно важных препаратов.

Как сообщил на церемонии открытия предприятия президент группы компаний “Биофарма” Константин Ефименко, это первый в Восточной Европе высокотехнологичный завод-фракционатор.

"Украина должна отказаться от старых стандартов по переливанию свежей крови, которые остаются еще в Африке, Индии и Южной Америке. Современная система хроматографической, ультрафильтрационной очистки препаратов крови позволяет переливать заменитель крови альбумин и иммуноглобулин, которые полностью исключают заражение вирусами (ВИЧ, гепатит С и т.д). В радиусе двух с половиной тысяч километров от Белой Церкви нет аналога такого завода ни в странах Восточной Европы, ни в странах постсоветского пространства”, – сказал он.

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Новый завод способен разделять на фракции до 1 млн литров плазмы крови в год – при таком объеме Украина войдет в мировой клуб стран, которые обладают технологиями промышленного производства высокоэффективных препаратов из плазмы крови. Из фракций крови будут производить фактор VIII (препарат для свертывания крови у больных гемофилией), альбумин, иммуноглобулины, антирезусный иммуноглобулин для беременных женщин.

По словам Ефименко, ближайшие заводы-фракционаторы расположены в Австрии, Китае и ЮАР, однако теперь потребность закупать у них препараты плазмы крови исчезла.

"Ранее был дефицит, который перекрывался нашими западными партнерами, теперь дефицита не будет. “Биофарма” способна обеспечить стопроцентную потребность Украины", – сказал президент группы компаний.

Он отметил, что украинские препараты будут в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги.

“Если американский иммуноглобулин стоит примерно 60 долларов за грамм, то наш будет стоить 15 долларов”, – сказал он. Мощности нового завода позволяют работать по контрактной схеме переработки и обеспечивать соседние страны.

“Мы начинаем регистрацию в Германии, где одни из самых высоких в мире стандартов. Каждая серия наших препаратов проверяется в передовых лабораториях, аккредитованных ВОЗ”, – добавил Ефименко.

Справка УНИАН. “Биофарма” начала строительство завода-фракционатора в г. Белая Церковь в июне 2015 года. В предприятие было инвестировано более 75 млн долларов, в том числе иностранными инвесторами.

Комплекс спроектировала немецкая компания Linde Engineering по правилам европейской производственной практики GMP.

В 2005 году “Биофарма” стала первой компанией на территории СНГ, которая начала использовать технологию “золотого стандарта” - вирусинактивацию Солтвент-детергентным методом. Он позволяет очистить препараты крови от вирусов, которые могут находиться в донорской крови.