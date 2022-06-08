Президент предложил рассмотреть два направления сотрудничества с Украиной - краткосрочное и долгосрочное.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов и инвесторов сотрудничать с Украиной.

Об этом он заявил во время своего выступления на Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Эта война продолжается уже 105 дней. И мы ведем эту войну так, что ни у кого уже нет сомнений в нашей победе. Она обязательно будет и будет тем быстрее, чем качественнее будет, в том числе и наше с вами сотрудничество", - отметил президент.

Он предложил участникам конференции рассмотреть два направления сотрудничества с Украиной - краткосрочное и долгосрочное.

"Конечно, вы можете приобщиться к нашей истории успеха и победы прямо сейчас...", - сказал Зеленский.

По его словам, в частности, можно отправить средства через платформу United24, они будут направлены на восстановление жизни на украинских территориях после боевых действий: разминирование, покупку оборудования для больниц, гуманитарную поддержку населения.

"Второй инструмент - это военные облигации Украины. Даже сейчас, во время полномасштабной войны, мы демонстрируем абсолютно добросовестное обслуживание нашего долга. Итак, военные бонды - это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу, и чтобы заработать. Заработать вам", - добавил президент.

Однако, он подчеркнул, что больше внимания хочет уделить сегодня долгосрочному горизонту.

"Я предлагаю вам, как говорится, играть в долгую. Какие конкретно это возможности? Я назову пять основных: это Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика, локализация производства", - подчеркнул Зеленский.

В частности, он отметил, что Украина - это доступ ко всему рынку Европейского Союза, беспошлинный доступ.

"Работаем над тем, чтобы такой же доступ был к рынкам государств "Большой семерки". И это – собственный рынок сбыта, один из крупнейших в нашем регионе", - пояснил он.

Кроме того, по словам президента, Украина – это квалифицированные трудолюбивые специалисты, одни из лучших в Европе, а также пространство цифровизации, который дает простоту и прозрачность любым отношениям между человеком и государством, между компанией и государством.

"Это то, чего вы не найдете сегодня в большинстве стран мира", - уточнил Зеленский.

Он также добавил, что Украина - это IT-сектор, который пользуется одним из наиболее благоприятных законодательств в мире – специальным законодательным режимом "Дія.City".

Поэтому президент предложил иностранцам переносить штаб-квартиры IT-компаний уже и в Украину, образовывать центры совместного обслуживания и R&D-центры.

"Украина – это устойчивость институтов даже во время полномасштабного вторжения. Наша банковская система, финансы, государственные структуры остаются абсолютно стабильными, работают, несмотря ни на что. Украина – это аграрный сектор, глобальное значение которого уже все видели, когда Россия заблокировала наши порты. Именно наш агросектор - ключевой для рынков десятков стран. Развивать переработку в Украине - это действительно выгодно", - добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина - это индустриальные парки, которые дают особые возможности для размещения любых производственных предприятий, в частности, страна имеет огромный потенциал в различных отраслях – от аэрокосмической до деревообработки.

"Украина - это богатые природные ресурсы: от природного газа до литиевых руд. И Украина – это "зеленая" энергетика, "зеленые" удобрения и "зеленый" водород. Все это вместе - гарантия будущей энергетической безопасности Европы, когда мы заместим Россию с ее грязным ископаемым топливом. Украина – это амбициозная программа послевоенного восстановления, которая станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени в Европе", - отметил он.

Глава государства пояснил, что нигде в мире невозможно найти одновременно все эти экономические факторы.

"Они есть только у нас, в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже. И, конечно, я понимаю, что рядом со всем, что я говорю сейчас, есть одно слово. И это слово - "война". Война продолжается. Но мы выстояли против сверхмощного удара. Мы защищаем нашу территорию. И мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим в этой войне. И, сотрудничая с вами, – быстрее", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, политическая история всегда идет наряду с экономической историей, и когда возможен успех – он бывает только общий – и на государственном, и на деловом уровне.

"Мы предлагаем вам именно такой успех. Потому что чувствуем: наша защита в этой войне и наша работа на победу показали всем в мире, что мы действительно заслуживаем успеха. Я приглашаю вас к сотрудничеству", - подытожил он.

Помощь Украине:

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

8 июня у Зеленского назвали сроки первых поставок оружия из США по ленд-лизу.

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