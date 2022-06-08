Отмечается, что американская военная техника доставляется в Украину большими транспортными кораблями, на это требуется время.

Первая техника от США по ленд-лизу должна прибыть в Украину где-то через 2-3 недели.

Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live во вторник, 7 июня.

По его словам, военная техника из США в Украину доставляется большими транспортными кораблями.

"Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяц", - объяснил Арестович.

Ленд-лиз для Украины: что известно

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

Ранее УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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