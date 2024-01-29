Следующий шаг - согласование фактического перевода денег.

В понедельник, 29 января, послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов РФ в помощь для Украины.

Об этом сообщается на странице председательства Бельгии в Совете Евросоюза в микроблоге X. "Послы ЕС только что согласовали в принципе предложение по использованию непредсказуемых прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил в X, что речь идет о согласовании первого шага - отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет. Далее они должны согласовать фактический перевод денег на счет Украины.

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Что известно о замороженных активах РФ за рубежом:

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки могут конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации.

По данным украинского Министерства иностранных дел, в целом замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении страны.

В то же время некоторые европейские чиновники считают, что ЕС может не решиться на конфискацию активов российского Центробанка из-за финансовых и юридических рисков.

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