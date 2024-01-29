В понедельник, 29 января, послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов РФ в помощь для Украины.
Об этом сообщается на странице председательства Бельгии в Совете Евросоюза в микроблоге X. "Послы ЕС только что согласовали в принципе предложение по использованию непредсказуемых прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил в X, что речь идет о согласовании первого шага - отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет. Далее они должны согласовать фактический перевод денег на счет Украины.
Что известно о замороженных активах РФ за рубежом:
Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки могут конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации.
По данным украинского Министерства иностранных дел, в целом замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении страны.
В то же время некоторые европейские чиновники считают, что ЕС может не решиться на конфискацию активов российского Центробанка из-за финансовых и юридических рисков.