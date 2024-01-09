По его словам, передача средств займет определенное время.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно получит деньги на послевоенное восстановление с замороженных активов Российской Федерации. Министр надеется, что средства поступят до конца войны.

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила", - заявил глава МИД в интервью El Pais.

Кулеба добавил, что получение средств занимает определенное время. Министр убежден, что РФ должна заплатить за то, что совершила.

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"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", - подытожил он.

Замороженные активы РФ - что надо знать

По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.

Ранее УНИАН писал, что США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть варианты конфискации этих денег. План должны согласовать до 24 февраля 2024 года.

Саймон Хинриксен в статье для The Financial Times писал, что ЕС и США должны забрать замороженные активы России и передать их Украине. Когда государство нарушает международное право, пострадавшая сторона может потребовать репараций, что является установленной нормой обычного международного права.

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