Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно получит деньги на послевоенное восстановление с замороженных активов Российской Федерации. Министр надеется, что средства поступят до конца войны.
"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила", - заявил глава МИД в интервью El Pais.
Кулеба добавил, что получение средств занимает определенное время. Министр убежден, что РФ должна заплатить за то, что совершила.
"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", - подытожил он.
Замороженные активы РФ - что надо знать
По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.
Ранее УНИАН писал, что США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть варианты конфискации этих денег. План должны согласовать до 24 февраля 2024 года.
Саймон Хинриксен в статье для The Financial Times писал, что ЕС и США должны забрать замороженные активы России и передать их Украине. Когда государство нарушает международное право, пострадавшая сторона может потребовать репараций, что является установленной нормой обычного международного права.