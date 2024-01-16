По словам Пенни Прицкер, для соответствующего решения необходима консолидация всех стран-членов G7.

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что использование замороженных российских активов было бы "легким" источником поступления денег для Киева. Об этом она заявила в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает The Moscow Times.

В то же время, по словам дипломата, для принятия соответствующего решения должна быть консолидированная позиция всех стран-членов G7.

Как известно, Украина настаивала на том, чтобы Запад конфисковал замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, чтобы оплатить свое восстановление. В то же время страны G7 заявили, что любая конфискация чревата юридическими проблемами. По словам дипломатов, США поддерживают такой шаг, но столкнулись с сопротивлением европейцев, которые опасаются, что Россия и другие игроки перестанут доверять Западу как безопасному месту для своих денег.

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"Я думаю, что есть огромная надежда, что российские суверенные активы могут стать легким источником финансирования. Все это очень сложно. Необходимо множество юристов, которые должны приобщиться", - сказала Прицкер.

Она добавила, что необходимо "юридическое обоснование", а также законодательство и решение о том, кто будет контролировать процесс. При этом Вашингтон не пойдет на это сам, и должно быть принято "коллективное решение".

"Выполняется реальная работа, реальные усилия и истинные намерения, но мы далеки от решения. ... Мы должны быть осторожными, потому что Путин хотел бы, чтобы мы начали ссориться между собой. ... Я хочу заверить украинский народ, что американский народ и Америка рядом с вами", - резюмировала спецпредставитель США.

Замороженные активы РФ - последние новости

ЕС медленно решает вопрос использования активов РФ, поскольку ряд стран остерегаются. Так, по информации FT, чиновники в Бельгии опасаются, что страна может оказаться не лучшим посредником.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что замороженных активов РФ хватит, чтобы покрыть 80% потребностей в восстановлении Украины.

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