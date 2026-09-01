Украина ещё может получить замороженные активы РФ: в ЕС намекнули на новый раунд борьбы

В Бельгии продолжают выступать против передачи Украине российских активов.

В Евросоюзе не отказывались окончательно от идеи использовать замороженные активы России для помощи Украине. Но пока Еврокомиссия не разрабатывает новых вариантов их использования, как недавно призвали Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на осведомленных чиновников ЕС.

Комментируя недавнее обращение четырёх государств, один из собеседников сказал, что сейчас ничто не свидетельствует об изменении обстоятельств, из-за которых в прошлом году не удалось достичь соглашения о передаче замороженных активов России на нужды Украины. В Бельгии, где хранится их наибольшая часть – около 190 миллиардов евро, – продолжают выступать против их передачи. Большинство дипломатов ЕС также отмечают отсутствие признаков изменения позиции Бельгии.

Накануне Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали Еврокомиссию вновь рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Евросоюзе, поскольку "нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить агрессию".

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Чиновник ЕС при этом опроверг, что эту идею можно считать "мертвой", и предположил, что в октябре этого года государства-члены возобновят обсуждение этого вопроса, когда начнется дискуссия по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. В него предлагается заложить до 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной. Речь идет опять же о средствах европейских налогоплательщиков.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году дефицит государственного бюджета Украины составит 27 млрд долларов. По его словам, покрыть эту потребность можно двумя способами – использовать замороженные российские активы или ускорить поступление средств по 90-миллиардному кредиту ЕС для Украины.

В то же время чиновник Евросоюза скептически оценивает возможность авансового финансирования по этому кредиту. По его мнению, это лишь усугубит дефицит на 2027 год, когда для Украины уже предусмотрено 45 млрд евро.

Кроме того, европейский чиновник отметил, что предоставление траншей связано с выполнением Украиной определенных реформ. Поэтому, по его словам, возникает вопрос, возможно ли осуществлять такие выплаты "авансом", без выполнения соответствующих условий.

Другой чиновник ЕС придерживается противоположного мнения. Он считает, что ускорение выплат возможно, поскольку Евросоюз при необходимости может изменять установленные им же правила. В то же время для этого, как и в других подобных случаях, потребуется согласие государств-членов Европейского Союза.

Дальнейшее обсуждение финансирования Украины, необходимого для содержания личного состава, социальной поддержки и закупки вооружений, состоится 2 сентября в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза.

Замороженные активы России – последние новости

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призвали Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

В ответ министр обороны Бельгии Тео Франкен повторил, что Брюссель решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Министр иностранных дел, по европейским делам и сотрудничеству в области развития Королевства Бельгии Максим Прево ранее заявлял, что в Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с Россией.

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