На фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины, Япония заявила о расширении санкций против агрессора.
Как говорится на сайте японского МИДа, страна замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России.
Под санкции попали, в частности, министр юстиции Константин Чуйченко, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава ЦИКа Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. В санкционный список также внесли вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича.
Также под санкции попали корпорация "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КамАЗ".
Кроме того, с 3 февраля Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Война в Украине и пзиция Японии:
После вторжения России в Украину Япония ввела санкции против агрессора. Санкции были направлены на олигархов, оборонный и финансовый сектора России.
25 марта Япония ударила по РФ новыми санкциями. Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Также Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив вывоз в РФ предметов роскоши.