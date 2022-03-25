Более 100 физических и юридических лиц попали под санкции Японии.

Япония расширила санкции против Российской Федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщили в МИД Японии.

Так, санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу.

В частности, под санкции попали:

дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;

бывший помощник Путина, глава госкорпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности" Игорь Шувалов и его семья;

российский миллиардер Алексей Мордашов;

родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов;

родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;

первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

К этим лицам применены такие ограничения, как замораживание активов и другие.

Кроме того, Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Это, в том числе, автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники.

Также Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив, в частности, вывоз в РФ предметов роскоши.

Ранее Япония ввела новые санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.