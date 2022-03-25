Япония ударила санкциями по российским олигархам и компаниям / фото flickr.com/6098439

Япония расширила санкции против Российской Федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщили в МИД Японии

Так, санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу.

В частности, под санкции попали:

  • дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
  • бывший помощник Путина, глава госкорпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности" Игорь Шувалов и его семья;
  • российский миллиардер Алексей Мордашов;
  • родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов;
  • родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;
  • первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

К этим лицам применены такие ограничения, как замораживание активов и другие.

Кроме того, Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Это, в том числе, автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники.

Также Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив, в частности, вывоз в РФ предметов роскоши.

Ранее Япония ввела новые санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.

Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов.