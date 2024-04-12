Она отметила, что Великобритания продолжает помогать украинцам.

Из-за агрессии РФ в этом году около 40% населения Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Об этом заявила представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совбеза, передает Суспільне. "С начала полномасштабного вторжения РФ, международное сообщество объединилось в поддержку народа Украины. С февраля 2022 года Великобритания выделила более 350 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи... людям, которые оказались в зоне боевых действий", - заявила Вудворд.

Массированные обстрелы Украины

22 марта российские оккупанты начали новый этап массированных ударов по украинской энергетике. Тогда оккупанты выпустили 88 ракет и 63 "шахедов", что стало крупнейшей атакой на энергосистему с начала войны. Тогда оккупанты ударили по ДнепроГЭС.

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Ночью 29 марта РФ осуществила комбинированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что защитники неба сбили 26 ракет и 58 "шахедов".

А утром 11 апреля россияне ударили по Украине 40 ракетами и еще около 40 дронами по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, по Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. В результате удара была уничтожена Трипольская ТЭС.

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