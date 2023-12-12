Страна не может предоставить бесплатное жилье всем, кто в этом нуждается.

Ирландия может в ближайшее время принять решение о значительном уменьшении размеров помощи украинским беженцам.

Как пишет издание Irish Examiner, еженедельные выплаты могут сократить более чем в пять раз – с 220 евро до 38,8 евро. Правительство также рассмотрит ограничение срока проживания в государственном жилье для тех, кто убегает от войны, до 90 дней.

Премьер страны Лео Варадкар предложил замедлить поток беженцев из Украины и других стран, потому что есть трудности с обеспечением жилья для них. 11 декабря состоялось заседание комитета.

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Кабмин может подписать новые правила уже сегодня, 12 декабря, если чиновники достигнут согласия. Но эти изменения будут касаться только тех, кто будет прибывать после решения правительства, и не будут касаться беженцев, которые уже в Ирландии. Поправки также потребуют законодательных изменений, поэтому ожидается, что они вступят в силу не ранее 2024 года.

По данным Европейской комиссии, количество украинцев, прибывающих в Ирландию за 2023 год, растет. Цифра в десять раз превышает средний рост числа беженцев, выезжающих в ЕС за тот же период.

Ранее власти Ирландии заявили об отсутствии возможности в дальнейшем предоставлять бесплатное жилье беженцам из Украины и других стран. В заявлении министерства интеграции республики подчеркивается, что, попы "безграничное сочувствие к украинским беженцам", ирландские власти не имеют возможности предоставлять жилье всем, кто в этом нуждается.

При этом правительство Ирландии заверило, что будет принимать женщин и детей из Украины и других стран, но они самостоятельно будут оплачивать себе жилье. Сокращая помощь, правительство хочет побудить больше людей устроиться на работу.

Помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, с августа по октябрь 2023 года объем новой помощи Украине со стороны стран-партнеров резко сократился и достиг самого низкого показателя с января 2022 года.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о выделение нового пакета вооружения и техники для поддержки Украины на сумму 175 млн долларов.

Затем Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не набрал достаточного количества голосов для продвижения во время процедурного голосования в Сенате американского Конгресса.

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