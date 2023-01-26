Из-за российского вторжения ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов.

В результате полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%.

Как говорится в отчете ООН, из-за российского вторжения ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов.

По мнению экономистов ООН, хотя в 2023 году Европейский Союз планирует выделить 18 млрд евро на экономическую поддержку Украины, этого может быть недостаточно.

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"Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенны и будут зависеть от многих факторов, в частности, от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ", — отмечают экономисты.

"Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022 году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию", — говорится в отчете.

Как говорится в документе, на экономику Украины оказывают существенное влияние атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

Прямое монетарное финансирование Национального банка обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

Украинская экномика в условиях войны:

18 марта 2022 года Международный валютный фонд заявил, что ожидает падения ВВП Украины на 35% по итогам 2022 года из-за военного вторжения России.

6 мая 2022 года Институа экономических исследований и политических консультаций заявил о том, что на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет.

28 мая 2022 года исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прогнозировал, что из-за войны украинская экономика упадет на треть.

12 октября 2022 года МВФ спрогнозировал падение украинской экономики в 2022 году и решил не делать прогнозы по Украине на следующие 5 лет.

В 2022-м ожидалось, что падение ВВП составит 35%, а инфляция составит 30%. Следующие 5 лет фонд не будет делать прогнозов по Украине из-за высокой степени неопределенности, которую несет развязанная Россией война.

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