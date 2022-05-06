Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий как от власти, так и от общества.

Война забрала более 50% ВВП Украины и для того, чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% – в течение 10 лет.

Как сообщила пресс-служба института экономических исследований и политических консультаций, об этом рассказал председатель правления организации Игорь Бураковский во время конференции "После войны", проходившей в польской столице Варшаве.

"Экономическое восстановление - это не подарок международного сообщества. Это большой инвестиционный проект, в который также должна сделать свой вклад и сама Украина. Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий как от власти, так и от общества. В частности, гражданское общество должно способствовать налаживанию регулярного, честного и ответственного диалога между гражданами и властью, а также предлагать эффективные решения соответствующих проблем", - цитирует Бураковского пресс-служба.

Также, по словам эксперта, гражданское общество должно стать драйвером мобилизации восстановительных усилий.

"Оно, как выразитель различных политических, социальных, культурных интересов разного уровня и активный участник защиты Украины, должно играть решающую роль в определении того, какое именно восстановление нужно стране", - подчеркнул аналитик.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь; принятие в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь.

5 мая 2022 года Национальный банк Украины запретил резидентам РФ участвовать в управлении небанковскими учреждениями.

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