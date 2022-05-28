Нужно понимать, что сейчас Госстат не собирает обычную отчетность от предприятий, и может так случиться, что официальной цифры по 2022 году не будет.

На фоне военных действий в Украине отечественная экономика постепенно пытается стабилизироваться, однако к концу года мы увидим падение экономики на треть.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Экономика стабилизировалась на меньшем уровне с небольшим ростом по сравнению с апреля – предприятия на более безопасных территориях постепенно возобновляют работу, восстанавливая производственные и логистические цепочки, продолжается возвращение работников в области севера и центра", - подчеркнул эксперт.

Вышлинский также напомнил, что многие эксперты прогнозируют, что отечественная экономика в этом году упадет как минимум на треть.

"Я соглашаюсь с прогнозом по падению на треть. Хотя следует понимать, что сейчас Госстат не собирает обычную отчетность от предприятий, и может так случиться, что официальной цифры по 2022 года не будет", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

По состоянию на 25 мая полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация, нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.

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