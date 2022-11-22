Резкого восстановления экономики Украины в фонде не ожидают.

Международный валютный фонд ожидает, что после сокращения украинской экономики на треть в 2022 году уже в следующем году будет происходить ее стабилизация, хоть и без резкого восстановления.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян во время заседания общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, отметив при этом, что резкого восстановления не будет.

"На этот год у нас последние предположения относительно экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима, и когда разрушения энергетической инфраструктуры будут продолжаться, к сожалению", - сказал он.

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"На 2023 год мы ожидаем, что экономика стабилизируется. Мы не ожидаем, что произойдет резкое восстановление, но ожидаем стабилизации", - добавил представитель МВФ.

Война в Украине и помощь МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

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