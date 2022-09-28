Отмечается, что эта сумма должна войти в общий пакет помощи на 12 миллиардов, о котором Белый дом просит Конгресс на следующий финансовый год.

Администрация Джо Байден просит Конгресс дополнительно предоставить Украине 35 миллионов долларов на ядерную безопасность.

Как сообщает CNN средства должны быть выделены Национальному управлению ядерной безопасности США, которое следит за безопасностью ядерных объектов в Украине.

Отмечается, что средства должны направить на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, "оценку и анализ данных, а также обеспечения Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях".

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Кроме того, эта сумма должна войти в общий пакет помощи на 12 миллиардов, о котором Белый дом просит Конгресс на следующий финансовый год.

26 сентября участники переговоров по законопроекту о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома.

Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября сказал, что Вашингтон предоставит дополнительные 457,5 миллиона долларов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.

Ядерный шантаж Путина: реальна ли угроза Украине

Последний раз президент РФ Владимир Путин угрожал Украине и миру применением ядерного оружия во время своего экстренного выступления 21 сентября. Кроме объявления частичной мобилизации в РФ, он сказал следующее: "Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Украинские военные эксперты считают, что угрозы ядерным оружием со стороны Путина – это шантаж, который нацелен на склонение Украины принять условия РФ.

В то же время от иностранных экспертов все чаще звучат опасения, что Путин загнан в угол", он не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие.

24 сентября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам Путина о возможности применения ядерного оружия в войне в Украине.

Боррель заметил, что война достигла "опасного момента". Он напомнил, что в обращении в начале недели Путин сказал, что его страна имеет "разное оружие уничтожения" и "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую".

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что аппарат СНБО разработал подробную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерен в ближайшие дни "ее максимально обнародовать".

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