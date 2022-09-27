Ее собираются в ближайшие дни "максимально обнародовать".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что возможно применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в защите своих территорий.

Об этом Данилов сказал в комментарии Радио Свобода.

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно доказано", – подчеркнул он.

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По словам Данилова, аппарат СНБО разработал подробную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерена в ближайшие дни "ее максимально обнародовать".

Ядерные угрозы России

Как известно, ранее российские оккупанты начали проведение псевдореферендумов на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

После этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что на "присоединенные" к ним территории будет распространяться ядерная доктрина.

24 сентября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам Путина о возможности применения ядерного оружия в войне в Украине.

Боррель заметил, что война достигла "опасного момента". Он напомнил, что в обращении в начале недели Путин сказал, что его страна имеет "разное оружие уничтожения" и "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую".

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