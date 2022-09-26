Новая помощь от США будет направлена на поддержку украинских правоохранительных органов и органов уголовного правосудия, отметил госсекретарь.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительные 457,5 миллионов долларов на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и органов уголовного правосудия. Мы разделяем их преданность демократической, независимой и суверенной Украине", - написал он.

Видео дня

Помощь США Украине во время войны с РФ

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска без объявления войны совершили полномасштабное вторжение в Украину. Из-за оккупантов состоянию на начало сентября подтверждена гибель более 7 тысяч гражданских.

Власти США решили поддержать Украину деньгами и вооружения. 9 мая американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Киев сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над РФ, или просто отдать назад уцелевшую технику.

Как сообщал УНИАН, американские власти выделила на помощь Украине уже более 25 млрд долларов. В основном эти средства были направлены на отрасль безопасности, гуманитарную помощь и прямую экономическую поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: