В полночь пятницы Конгрессу предстоит принять закон о расходах, в которые войдут программы правительства США.

США выделят на помощь Украине 12 миллиардов долларов. Участники переговоров по законопроекту о временных расходах в американском Конгрессе согласились включить эту сумму, в ответ на запрос администрации Байдена.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

Так, в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

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"Источник, попросивший не называть его имени, сказал, что эта помощь также будет включать финансирование переселения афганских беженцев. Ранее в этом месяце президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов", - сообщает издание.

Уже в эту пятницу Конгресс США будет принимать закон о расходах, в которые войдут программы правительства.

Помощь США для Украины: что нужно знать

США поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Власти страны предоставляют нам деньги и оружие, что помогает ЗСУ бороться с рашистами и защищать украинцев.

9 мая американский президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. В рамках этой программы мы сможем получить немало современной военной техники, которая приблизит нашу победу над РФ. Вооружение будет предоставлено в аренду, однако платить за него будет нужно лишь после того, как Украина одержит победу. Также существует альтернатива. Мы сможем отдать уцелевшую технику обратно США.

Известно, что США выделили на помощь для Украины уже более 25 млрд долларов. Помимо этого, американские политики уже работают над планом поддержки украинской армии на годы вперед. Так, в США создают план поддержки ВСУ в средней и долгосрочной перспективе. К тому же, поддержка Украине будет оказываться и после того, как мы победим врага.

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