В то же время Товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11,8%.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Германия во время полномасштабной войны РФ против Украины значительно увеличила импорт из страны-агрессора.

Об этом он написал в Twitter.

"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, Германия увеличила импорт из РФ на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро", - сообщил он.

Мельник сослался на данные Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - крупной региональной экономической инициативы.

Из данных ВКГЭ также следует, что в этот период экспорт в РФ сократился на 26,6%.

Вопреки этому, РФ на третьем месте по объемам торговли. Больший товарооборот ФРГ в этот период был только с Польшей и Чехией.

Товарооборот между Украиной и Германией в тот же период сократился на 11,8% (импорт упал на 5,4% по сравнению с предыдущим периодом, экспорт- на 15,7).

Как писал УНИАН, а начале февраля СМИ сообщали, что после оккупации Крыма немецкие компании продолжили массово поставлять в Россию товары, которые можно использовать в военных целях, с одобрения федеральных властей и вопреки санкциям ЕС.

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