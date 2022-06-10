Эксперт отметил, что для Украины это будет не смертельно, но болезненно.

Канцлер Германии Олаф Шольц будет продолжать политику Ангелы Меркель и не отправит Украине обещанного вооружения для борьбы с российскими оккупантами.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает ТСН.

По его мнению, Шольц приложит все усилия, чтобы немецкое вооружение не попало в Украину.

"Я думаю, что мы вряд ли получим немецкое снабжение. Скорее всего, это политика самого Шольца. И, возможно, он не может в этом признаться публично, но тайно он продолжает политику Меркель. Недавно издание Bild фактически напрямую обвинило Меркель и Шольца в "отмывании" российских денег. Поэтому, я считаю, Шольц сделает все, чтобы вооружение не попало в Украину. Для нас это будет не смертельно, но болезненно. Единственное, что нам придется это вооружение компенсировать с помощью снабжения. Может быть, того самого лендлиза или военной помощи от других стран Запада", - считает Жданов.

Он отметил, что немецкое вооружение Украина сможет заменить американским. По его словам, сейчас от Германии поступает только финнасова помощь.

"Кроме денег, сейчас больше ничего не поступает. Есть немного гуманитарной помощи... Германия выходит, как откупается деньгами. Правда, суммы там существенные, но тем не менее, иногда нам более необходимо вооружение. Когда обещали "Гепарды" - это же военное ПВО, это то, что нам было крайне необходимо, потому что российская авиация очень сильно работает по нашим позициям. Но ни "Гепардов", ни "Леопардов", как я их назвал "немецкий зоопарк", до нас таки и не дошел", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Греция заявила, что задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца, поскольку Германия задерживает отправку в Грецию БМП Marder. Бывший министр обороны Греции заявил, что объяснений этому у него нет – кроме этого: "Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, и не хочет в этом открыто признаваться".

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