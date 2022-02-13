В 2020 году Россия была четвертой по величине страной-получателем таких товаров из Германии.

После оккупации Крыма немецкие компании продолжили массово поставлять в Россию товары, которые можно использовать в военных целях, с одобрения федеральных властей и вопреки санкциям ЕС.

Об этом говорится в материале WELT AM SONNTAG.

Отмечается, что в 2020-м Минфин или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в страну назначения Россию общей стоимостью в почти 366 миллионов евро.

Товары двойного назначения – это товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. К ним относится техника, которую можно использовать в производстве оружия, технологий для авиастроения и некоторых химических веществ.

Издание отмечает удивительно большой объем этих поставок из ФРГ, поскольку с момента оккупации Россией Крыма, согласно европейскому законодательству, к экспорту в Россию применяются более строгие критерии. "Поэтому возникает вопрос, достаточно ли тщательно проверяют это немецкие органы", - говорится в материале.

В 2021-м у правительства Германии уже интересовались экспортом товаров двойного назначения, однако Берлин ответил, что перед тем, как пересматривать решение, надо убедиться, что эти товары используются в военных целях.

Указывается, что в 2020 году Россия была четвертой по величине страной-получателем таких товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.

РФ также была более важной страной экспорта, чем, например, Франция. Украина же получала лишь небольшое количество товаров двойного назначения. В 2020-м их стоимость составила всего 17 миллионов евро.

Германия была раскритикована европейскими партнерами после того, как публично заявила об отказе поставлять Украине оборонительное оружие на фоне растущей угрозы вторжения России.

Кроме того, ФРГ также блокирует передачу оружия немецкого производства Украине своими союзниками по НАТО.

Поставки оружия, по мнению МИД Германии, могут спровоцировать Москву к эскалации. Вместе с тем, Берлин решил отправить Украине так называемое несмертоносное вооружение, в частности, в виде 5 тысяч защитных шлемов.

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