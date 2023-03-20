Высший антикоррупционный суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины.

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы близкого к президенту Российской Федерации Владимиру Путину российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Как говорится в сообщении на сайте ВАКС, сегодня, 20 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также еще двум российским гражданам о конфискации их украинских активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

"Решением суда взысканы в доход государства активы, в отношении которых ответчики осуществляли права, тождественные к праву распоряжения ими", - говорится в сообщении.

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Речь идет о доле в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" (код ЕРДПОУ 33059433), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" ("Ethoder Investments Limited");

Также речь идет о доле в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти".

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения.

Как уточнил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, ВАКС принял решение конфисковать украинские активы Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.

"Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет", - заявил Арахамия.

Он добавил, что имущество близкого друга президента РФ Владимира Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества.

Конфискация ТРЦ Ocean Plaza-детали

3 марта 2023 года Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском к Аркадию Ротенбергу и его сыну. Речь идет о конфискации их доли корпоративных прав киевского ТРЦ Ocean Plaza.

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