Согласно прогнозу, клиенты смогут делать покупки и инвестировать деньги без посещения банка.

Банковские отделения в Украине вскоре могут закрыться, однако банки будут отслеживать передвижение и покупки своих клиентов, прогнозирует основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Такой прогноз он озвучил в комментарии "Обозревателю".

По его словам, сейчас главной тенденцией является сбор всей информации о клиенте. Речь идет о его перемещении по городу, приобретении продуктов, склонности к импульсным покупкам. Эксперт говорит, что компании делают это и сейчас, что влияет на выдачу займа или формирование персональных предложений. Далее он прогнозирует создание экосистемы, которая будет выходить за пределы финансовой сферы.

"Мы видим, как все крупные компании по электронной коммерции пытаются запустить свое собственное платежное приложение, мотивируя пользователей использовать именно его для покупок через начисление баллов, которые можно тратить на платформе", – говорит Сароян. И добавляет: банковская сфера будущего будет представлять сочетание финансового и нефинансового миров.

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Пользователь, говорит он, сможет делать покупки и инвестиции не покидая единое пространство.

"Конечно же в таких условиях необходимость в отделениях банков полностью отпадет - все будет решаться дистанционно, а авторизация будет происходить, в том числе через биометрическую идентификацию. Дополнительным драйвером развития финансового мира будущего должно стать появление государственных цифровых валют, благодаря которым процесс передачи средств станет еще проще", – прогнозирует Сароян.

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Автор: Юрий Годован