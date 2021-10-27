По мнению Кравца, банк готовят к приватизации.

У "ПриватБанка" появились ограничения на количество денежных переводов - ограничения коснулись как отправителей, так и получателей.

Детали нововведения объяснил юрист Ростислав Кравец в своем блоге в Youtube.

"Для чего это сделано? На мой взгляд, это сделано исключительно с целью уменьшения клиентской базы", - говорит он.

По словам юриста, ранее так поступали другие банки, которые вскоре закрывали карты клиентам.

Читайте такжеКлиент "Привата" заявил, что на него "повесили" кредит: у банка - своя версия

"Здесь, я думаю, это делается тоже, чтобы потихоньку клиенты начали отток в "ПриватБанка" и, чтобы его можно было подешевле якобы продать новым иностранным друзьям-партнерам-инвесторам, хотя, я думаю, вряд ли там будут иностранные", - заявил Кравец. И добавил, что подобные действия "Привата" направлены на уменьшение его стоимости.

"Каждый клиент "ПриватБанка" должен хорошо задуматься, стоит ли ему работать с банком, который ограничивает возможность пользоваться банковскими продуктами, или стоит все-таки менять банк", - резюмировал он.

Новые ограничения для отправителей средств:

Теперь каждый клиент "ПриватБанка" сможет совершать не более 100 переводов по Украине и 25 переводов в другие страны. Лимиты обновляются каждый месяц.

Новые ограничения для получателя переводов:

Клиент "ПриватБанка", который хочет получить средства через перевод "с карты на карту", должен знать о новых лимитах. Теперь каждый человек может получить не более 100 переводов по Украине, и не более 30 - по всему миру.

Читайте также"Банкоматы воруют деньги": клиенты "ПриватБанка" сообщили о новой проблеме

Новые ограничения к осуществлению р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы уже действуют с октября.

Благотворительные переводы

Если на карту поступают благотворительные деньги или средства на лечение ребенка, либо деньги волонтеров, владельцу счета нужно позвонить по номеру 3700 или обратиться к консультанту в чате "Помощь Онлайн". После этого клиент должен прислать ссылки на социальные сети или документы, которые подтвердят осуществление благотворительной деятельности. Банк, если благотворительная деятельность подтвердится, в течение одного рабочего дня установит безлимитный режим на переводы.

Автор: Юрий Годован