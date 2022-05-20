За последние месяцы открыто более 20 тыс. новых ФЛПов.

Количество отечественных предприятий, которые полностью остановили деятельность, сократилась с начала войны с 32% до 17%.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Дерегулирование, снижение налогов, кредиты под 0%, помощь с логистикой - все это позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. Количество предприятий, которые полностью остановили деятельность, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий - с 32 до 17%. За последние месяцы открыто более 20 тыс. новых ФЛПов. Это фактически соответствует показателям 2021 года", - сказал он.

Шмыгаль рассказал, что более 215 тыс. предприятий выбрали переход на новую налоговую систему, по которой ставка составляет лишь 2%. Это более 44 тыс. юридических лиц и 173 тыс. физических лиц-предпринимателей.

"Благодаря расширению программ кредитования под 0% мы наблюдаем существенный рост объемов кредитования, в том числе на инвестиционные цели. С 24 февраля этого года почти 6 тыс. бизнесов по всей стране воспользовались этой программой, а общая сумма кредитования составила 20,5 млрд грн", - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса.