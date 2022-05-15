До конца июня тариф на услугу составит 0,6% от суммы сделки.

Monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса.

Об этом сообщает соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"Мы наконец запустили интернет-эквайринг для всех. Теперь вы можете настроить оплату картами на вашем сайте, в мобильном приложении или интернет-магазине", - написал Гороховский.

По его словам, инструменты интернет-эквайринга будут доступны для любой формы бизнеса, в том числе сборы донатов, интернет-магазины, ФЛПы и благотворительные фонды.

Также Гороховский отметил, что до конца июня тариф на услугу составит 0,6% от суммы сделки.

Monobank и спорное решение:

18 апреля 2022 года в Monobank сообщили, что прекращают обслуживать клиентов в ОРДЛО, Крыму, РФ и Беларуси.

19 апреля в Monobank отказались от решения прекратить обслуживание клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных украинских Крыма, Донецка и Луганска.

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