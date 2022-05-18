Российские оккупанты пытаются эти предприятия присоединить к так называемой "ДНР".

На территории Донетчины россияне захватывают стратегические предприятия и финансовые учреждения, воруют все ценное из сейфов и терминалов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом на временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты пытаются эти предприятия присоединить к так называемой "ДНР". "Для этого "Государственный комитет обороны ДНР" под председательством Пушилина принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под эту процедуру попадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах", - сообщает разведка.

В сообщении сказано, что также оккупанты пытаются наладить работу критически важных учреждений инфраструктуры, отправляя на них "проверенные кадры". При этом в разведке отмечают, что массовая мобилизация, проведенная властями "ДНР", вызвала острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий. В частности, руководство "Донецкой железной дороги" обратилось в оккупационных администраций с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мероприятий по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. "Зато "власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов высших учебных заведений, людей с хроническими болезнями и даже инвалидов", - отмечает ГУР МОУ.

В сообщении сказано, что в рамках политики экономии финансовых ресурсов, донецкие "вожди" уменьшают для "мобилизованных" заработную плату по основному месту работы - работодателям разрешили начислять им так называемый "голый" оклад без всяких надбавок и премий. Что значительно меньше привычного среднемесячного заработка.

Ранее подконтрольный России главарь террористов " ДНР " Денис Пушилин заявил, что российские захватчики намерены снести завод "Азовсталь" они усиленно бомбили несколько месяцев.

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