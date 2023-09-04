В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФОПов, а закрывается – 17 тысяч.

В Украине по состоянию на начало осени официально работают 2 миллиона 52 тысячи 326 физических лиц – предпринимателей. Несмотря на полномасштабное российское вторжение, количество малых и средних бизнесов продолжает расти и даже бьет довоенные рекорды, о чем сообщает Опендатабот.

"Так, например, в июне было зарегистрировано 31 477 ФОПов — рекордное количество за последние три года. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФОПов. Зато за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290 910 ФОПов. В среднем, сейчас закрывается около 17 тысяч ФОПов в месяц", - говорится в сообщении.

Большая война ожидаемо повлияла на количество предпринимателей в регионах.

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С апреля 2022 года по сентябрь 2023 года наибольшая негативная разница между открытием и закрытием новых физических лиц – предпринимателей зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия.

Больше всего пострадали Донецкая область, потерявшая 8,2 тысячи ФОПов, Харьковская (минус 7,1 тысячи ФОПов), Херсонская (4,5 тысячи), Луганская (3,7 тысячи) и Запорожская (более 2 тысяч ФОПов).

В то же время в некоторых регионах за этот период открылось больше новых ФОПов, чем закрылось.

Наибольший прирост зафиксирован в Киеве, где их количество выросло на 12,9 тысячи, далее идет Львовская область, в которой их увеличилось на 12,3 тысячи, Также в тройке регионов-лидеров оказалась Днепропетровская область с показателем +8,6 тысячи ФОПов.

Бизнес о времени Великой войны

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Он предусматривал, что физические лица и предприятия с оборотом до 10 млрд грн могут уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, уплаты НДС и других платежей.

30 июня 2023 года парламент принял закон, согласно которому с 1 августа отменяется единый налог в 2% и мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игорного бизнеса и финансовых услуг. Принятие закона было условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

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